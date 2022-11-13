中小銀行土建融利率飆破3%

中小型銀行土建融利率飆漲，建融驚見3.5％新高。由於以價制量、資金緊縮，以及銀行法第72條之2上限等問題，使全體國銀土建融水準拉高，除了大型行庫土融、建融分別從2.6％、2.8％起跳，金融圈人士透露，中小型銀行資金成本更高，土建融利率漲更兇早已「破3」，土融利率來到3.1％，建融利率更驚見3.5％天價。

中央銀行12月將再召開第四季的理監事會議，除了一般預期會再升息半碼（0.125百分點），金融圈更矚目的是存款準備率會否再調高。金融圈人士指出，現在市場資金已很緊，其中風險係數偏高的土建融業務利率上調幅度比其他類型放款更大，若央行12月對存準率「連三調」，屆時土建融利率在風險係數放大資金排擠效應下，上漲幅度「一定會比升息幅度還要來得大」。

對於中小型銀行土建融利率已出現上述「天價」，金融圈人士不諱言，就算利率再高，建商還是會借，先前央行大舉限縮土建融成數，加上房市市況低迷使建商預售情況普遍不佳，現在對建商而言，能借到足夠款項才是重點：「利率反而是其次」。

以各銀行把土建融利率拉高情況來看，現在利率已破3％的中小型銀行，其土建融給予建商利率水準，比起一年多前起跳價還在1.8％的情況，已快要「倍翻」；所以如此，金融圈高層指出，除了央行限縮土建融成數，金管會在監理的要求也大有影響。

金融圈高層進而分析，現在土建融業務，單是備抵呆帳的提存率就至少得1.5％起跳，另外，金管會在風險係數上，土建融業務至少150％起跳，倘若是商業區的更是200％，假設風險權數100％的資本使用費是0.4％，那麼土建融就至少要0.6％，倘若再外加0.2％的作業成本，以及1％的資金成本，使得中小型的銀行土融及建融利率站上3％以上，建融利率更高達3.5％。

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