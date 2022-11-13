美通膨回落若快於預期 瑞銀:市場只有更糟

金融市場近日暴起，受到美國10月通膨率低於市場預期，外銀分析團隊認為，全球市場指導小紅旗的美國通膨率，還是慢慢地、依循地下降比較令人放心，一旦快速回落，譬如比市場一致預期低了50個基點，代表業者對通脹的判斷是錯的，後果會更為嚴重，可能引來更大的市場波動和債股關聯度的異位，各項資產複雜度提高，明年將所有市場估值都要重算。

瑞銀投資銀行部全球經濟與策略研究主管暨首席經濟學家Arend Kapteyn最新提出「2023-24年全球經濟與市場展望」報告，經濟前景從歷史角度看偏向黯淡，2023年全球經濟年增率預估僅有2.1％，會是1993年以來、扣除疫情和全球金融危機時期之外，經濟增長率最低的一年。

在瑞銀投行監看的32個經濟體中，將有13個經濟體預估截至2023年底，至少有兩季出現萎縮，因此可以預估會出現近似於「全球衰退」的局面。為此，美國聯準會將於2024年初把聯邦基金利率下調1.25％。從升息轉為降息，轉變的速度也會影響2023年各類資產的走勢。

由於今年10月美國通膨率已出現低於市場預期，瑞銀投行對此開始預作準備，評估2023年美國通膨將會更快速回落，且美國聯準會也會快速放寬貨幣政策，瑞銀預判到2023年底，美國10年期收益率將下跌150個基點至2.65％；10年期實際收益率料回吐今年升幅的一半。新興市場通膨率更會出現20年來最明顯的回落，將會拉動新興市場債券10～12％的回報率。

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