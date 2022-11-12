10月人民幣存款餘額 個人戶恐連20個月降

中央銀行公布10月銀行辦理人民幣業務概況，由於美元持續強勢的吸金效應，加上銀行優惠存款專案利率低，預料存款餘額將延續小幅度增減趨勢，其中個人戶可能連續20個月減少。

根據央行統計顯示，外匯指定銀行（DBU）存款餘額今年2月跌破2,000億元大關，3月及4月均續減，5月小幅回升後，6月至9月連四個月減少，且觀察這波持續下滑從去年8月開始，累計餘額已大減逾267億元。不論個人戶或法人戶、定存及活存大致上均是減少趨勢，尤其個人戶至9月已連19個月減少。

匯銀主管表示，今年以來受到聯準會（Fed）鷹速升息影響，國際美元漲勢強勁，銀行美元存款利率大幅調高，10美元續強不變，不論法人戶或個人戶，資金偏向轉進強勢美元，人民幣也受到影響，畢竟錢總是往高（獲利）處流，哪裡賺得多，當然就往哪理去。

尤其目前銀行人民幣存款優惠利率已低，除1個月期最高還有3.05％，其他各天期全部低於3％，早已不復見過去動輒5％起跳的盛況。匯銀主管指出，獲利至上考量，資金偏向轉進美元或其他獲利較高的人民幣投資商品，例如債券、基金、ETF等，人民幣存款餘額為緩降趨勢。

人民幣對美元匯率9月中跌破人民幣7元大關後，近日更一度來到人民幣7.3元，且今年以來人民幣與新台幣貶幅差距不大，相對不具吸引力。央行官員認為，國內人民幣市場已進入成熟穩定發展期，近年來存款餘額變動幅度均不大，不論增減都顯現平緩。台灣人民款存款餘額在主要離岸人民幣市場續居第二位，僅次於香港，高於新加坡及南韓。

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