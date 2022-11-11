台灣首宗「金金併」富邦金正式併日盛金

富邦金控11月11日正式合併日盛金控，完成台灣金融史上首宗「金金併」。富邦金表示，目前已完成第一階段整併，預計明年上半年完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併，未來將持續朝向「成為亞洲一流金融機構」之企業願景邁進。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控合併日盛金控後，將有助於富邦金控強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。

富邦金控及日盛金控於11日正式合併之後，日盛金控旗下日盛銀行、日盛證券、日盛期貨等子孫公司仍持續為日盛客戶提供優質服務，接續將依各公司規劃的整併時程，協助日盛客戶順利進行服務的轉換。

蔡明興說，在證券業務整併後將可提升各項業務市場地位，經紀、融資及複委託業務可望穩居市場前三大，並將持續深化經營財富管理業務；在銀行業務方面，台北富邦銀行、日盛銀行整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助於均衡區域發展，可進一步提供客戶一步到位之金融服務，並強化中小企業客群業務。

蔡明興進一步指出表示，富邦金控也將積極發揮金金併之綜效與價值，實現「富盛共好」新境界，同時，富邦金控也將匯聚更多員工、客戶的正向力量，投入富邦ESG願景工程，共同朝向綠色永續的企業目標前進，創造社會共好。

展望未來，富邦金控表示，將致力發揮金金併之價值與綜效，提供客戶更多元與優質的商品及服務，持續朝向「成為亞洲一流金融機構」之企業願景邁進，同時將發揮企業的影響力，致力奔向綠色，落實永續經營，以正向力量成就可能！

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