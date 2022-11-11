勞退一定要自提6％？專家:3條件不必考慮

根據勞動部最新公告，截至9月底勞動基金規模5兆5,579億元，評價後收益數大幅虧損5,124.6億元，收益率為-9.87％，累計虧損再創新高，讓許多準退族心驚膽戰。先前許多專家建議，想要退休後過好生活，除了勞退雇主提撥6％之外，最好自己再加碼自提6％，不過也有專家提不同看法。

理財專家《艾倫的理財研究室》表示，如果你的薪資太低，自提6％會讓你生活立馬陷入緊迫；或是考量彈性、希望能夠需要時隨時取用；又或者你的投資績效勝於勞退基金績效，這樣都可以考慮不用自提。

《艾倫的理財研究室》在YouTube頻道提到，先前有位專家以自身經驗為例，擘劃退休之後每個月可以坐領8萬退休金，該專家是以每月自提6％加上雇主6％估算，每年可累積金額超過20萬，以每年投資報酬率3％計算，到65歲退休時，帳戶可以累積超過700萬，月領5.3萬。

之後再利用勞保的老年年金展延請領，以現行規定每晚1年退休可以增加4％，如果晚5年請領，等於可以增加20％。以該專家為例，正常退休可以領2.4萬，但如果申請展延就可拿3.2萬，加上勞退5.3萬，等於月領8萬。

不過《艾倫的理財研究室》分析，該專家每年勞退累積金額可以高達20萬元，等於每個月雇主提撥和自提各10萬元，也就是說每個月扣薪8,333元，回推該專家薪資至少15萬元，這個薪資不是每個人都可以做到的。

那麼，到底該不該勞退自提？《艾倫的理財研究室》提供3大評估重點：首先，你的薪資該不該自提。

《艾倫的理財研究室》說，如果你的薪資是萬年不漲的3萬元薪資，每個月如果要扣6%，就等於少掉近2000元生活費，然而我們的人生不是只有退休的生活而已，這樣自己可以接受嗎？

此外，自提的錢到60歲之前都不能領，即使碰到想買房、買車都不行提用，如果本身對這方面有些疑慮，《艾倫的理財研究室》提醒，有一些報酬率不會差太多，但彈性更大的投資方式可以替代，像是零存整付、優存及保險。

第二評估重點，退休金能不能符合退休期望。《艾倫的理財研究室》建議可以到勞保局新制勞退試算系統網站 （https://calc.mol.gov.tw/trial/personal_account_frame.asp）試算看看。

（ 旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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