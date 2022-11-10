國壽連14年奪體育推手獎

教育部體育署於10日舉行「111年體育推手獎」頒獎典禮，國泰人壽今年第14度抱回體育界最高榮耀的「體育推手獎」，由國泰人壽副總經理凃薏如代表領取「贊助類」與「推展類」雙料金質獎及「贊助類-長期贊助獎」三大榮耀，再度肯定國泰人壽不遺餘力推展體育活動長期貢獻的努力。

國泰女籃及國泰女桌迄今分別已成立52年及20年，國泰人壽長期支持及贊助國內體壇好手，並提供完善練習場地、宿舍及福利制度，讓選手們無後顧之憂可以全心投入訓練與比賽，為台灣爭取榮耀。在2021東京奧運比賽中，國泰女桌團體表現亮眼，創下歷年來中華女桌團體賽在奧運的最佳紀錄，2022年更是榮獲六年來「世界團體桌球錦標賽」銅牌的佳績。

今年為國泰人壽60年，7月特別發起「步步攻億走」活動，鼓勵大家每天走7,500步，透過Cathay Walker Plus健康計劃，將用戶累積步數轉化對社會公益的支持，鼓勵民眾不僅為自己的健康而走，也為社會公益、地球永續，讓跨出去的每一步更有價值，展現企業的正面影響力! Cathay Walker Plus健康計劃11月全新改版「FitBack健康吧」登場，持續透過有趣的健康任務，豐富的獎勵優惠，拉近民眾與健康的距離。