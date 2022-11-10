永豐金推數位創新 兩大獎肯定

永豐金控以「翻轉金融、共創美好生活」為願景，整合旗下子公司資源，持續推動數位變革與創新發展策略，再度榮獲「國際商業雜誌」兩項大獎肯定，永豐金控拿下「最佳智慧金融創新獎」、永豐投顧「豐投Good」甫上線一年即獲頒「全方位投顧產品獎：豐投Good」。

永豐金控指出，永豐金控積極投入AI人工智慧、雲端技術及數據分析等多元金融場景的應用，如「秒估房貸」結合不動產估價專業及機器學習建模技術，除優化房價評估流程外，亦強化貸後資產監控機制，提升風險即時警示。

為優化客戶旅程，永豐銀行「大戶DAWHO」與永豐金證券「大戶投」推出業界首創的整合性服務，十分鐘即可完成銀行台幣、外幣、信託與證券台股、複委託等五大帳戶申請，且透過大戶DAWHO APP即可瀏覽銀行與證券總資產，有效提升客戶滿意度和黏著度。

永豐金控表示，自2020年至今，連續三年通過台灣智慧財產管理制度（TIPS）A級驗證，為首家全公司通過驗證之金控公司。其中「影像識別系統與方法」、「綠能電廠資訊管理系統」、「分行據點的選址裝置」等皆已正式取得專利。

永豐投顧首創「豐投Good」新世代投資顧問服務，以創新、獨特、全面性及多元的投資顧問體驗，上線短短一年間，就受到國際知名商業雜誌肯定，並吸引超過5萬投顧客戶踴躍加入。

永豐金控指出，「豐投Good」即時、有料的市場研究及產業分析，協助投資人挖掘優質投資標的，更在投資後，追蹤相關重大資訊，「教你投、幫你顧」是「豐投Good」的核心精神。

透過目前最熱門的FB、LINE、YouTube及Podcast等新媒體平台，以圖卡、音檔、影像等貼近大眾接收資訊的方式，協助投資人提升投資知識、增加財富，規避風險，此亦為永豐金控「翻轉金融共創美好生活 Together, a better life」企業願景的具體實踐。