兆豐銀行籌組擎邦聯貸案 獲超額認參

兆豐銀行指出，已為擎邦國際科技工程公司成功籌組3年期等值新台幣22.557億元聯貸案，這也是擎邦國際首次於聯貸市場亮相，該案除了由兆豐銀行擔任主辦暨管理銀行，並由合作金庫、上海銀行擔任共同主辦銀行，以及農業金庫、高雄銀行、土地銀行及國泰世華等共七家金融機構共同超額認參，已在9日完成簽約。

擎邦國際近期取得三大矚目採購案，將為採購案業主提供專業晶圓廠機電系統整合及資源再生爐EPC工程建置，採購案業主均為其長期配合的國內知名龍頭企業。

對此兆豐銀指出，本次聯貸架構的特色，在於為擎邦國際首創結合數個採購案來一次取得長期穩定資金的融資模式，將為擎邦國際未來擴展業務提供強而有力的財務支持。

對於擎邦國際的背景及營運現況，兆豐銀也說明，擎邦國際及其集團投入於機電及工程業界已逾40年，早期主力於石化、化工、電子、半導體廠房建置及公共工程等專業領域，現已擴大發展至再生能源、智慧工廠及智慧綠建築等建構，由集團事業體包含營造、機電、系統整合，提供客戶一條龍之完整解決方案，為國內少數能夠承接中大型規模EPC工程及公共工程的承攬商。

擎邦國際亦積極投入ESG精進，兆豐銀對此表示，該集團致力於永續發展及關注ESG議題，並已取得英國標準協會（BSI）ISO-14001環境管理系統及ISO-45001職業安全衛生管理系統的驗證，未來將持續配合業主及供應商一起創造永續發展生態圈，聯貸案所融資的採購案項目亦與此相關。

兆豐銀也介紹，該集團一向擅長服務的半導體科技產業外，本次採購項目更跨足了再生能源的環保領域，該案亦能協助其客戶實現永續發展目標。