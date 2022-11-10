富邦金10月虧逾54億 前十月獲利783.02億

富邦金控10月自結合併稅前淨損65.19億元、稅後淨損54.12億元；累計今年前十月合併稅前盈餘982.90億元、稅後純益783.02億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.07元；惟若排除產險防疫保單的保費收入、自留損失及相關準備等影響後，富邦金控10月擬制性合併稅前淨利4.55億、稅後淨利1.67億；累計今年前十月合併稅前淨利1,370.86億、稅後淨利1,093.39億。富邦金控前十月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄。子公司台北富邦銀行前十月累計稅後淨利已超越2021年全年獲利，並創下歷史新高紀錄；富邦人壽前十月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄。

富邦人壽10月合併稅前淨損為16.87億元、稅後淨損為13.04億元，累計前十月稅後淨利為823.07億元。RBC超過300％，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3％以上。10月份全球投資市場持續震盪，台股當月指數以下跌3.53％作收，富邦人壽之國內外股息收入，仍小幅貢獻當月獲利。債市投資方面，美國FED指引將以更高終端利率來對抗通膨，在利率走升的趨勢下，長期有利於壽險公司提升整體經常性收益。

富邦產險2022年10月稅後虧損59.22億元，累計稅後虧損230.08億元，係持續受到防疫保險賠款之影響，公司藉由自動核賠輔助系統與RPA機器人加快防疫險理賠之處理速度，單10月防疫險相關直接賠款金額為130.0億，核賠28萬件，自留賠款金額為97.52億；累計1至10月防疫險相關直接賠款達520.36億，件數為114.7萬件，自留賠款達333.77億，同時截至10月底對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備餘額40.0億（若不考慮再保因素之直接賠款及準備則約570億），隨著疫情發展趨勢及防疫相關政策調整，將適時提存保險負債準備以反映於每月財務損益。

台北富邦銀行2022年10月稅後淨利17.45億元，獲利較上月成長26％，主因利息淨收益增加及金融資產評價收益回升，累計前十月稅後淨利204.92億，已超越2021年全年獲利，相較去年同期成長近3成。存放款業務穩定成長及客戶資產持續累積，截至10月底總資產及財管AuM分別較去年同期成長10％，累計利息淨收益較去年同期成長12％；信用卡有效卡數年增16％，帶動簽帳金額及簽帳毛收入較去年同期雙位數成長。

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