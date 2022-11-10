加密貨幣遭血洗 美元因「這事」漁翁得利

美國消費者物價指數（CPI）今晚將開獎，投資人觀望氣氛濃厚，台股今（10）日回檔百餘點，惟股匯不同調，新台幣持續走升，直衝31.8元關卡，盤中一度最高升至31.806元，勁揚近1角，午盤暫收31.824元、升值7.9分，挑戰連五天升值走勢。

市場靜待美國期中選舉結果出爐，美股結束多日漲勢收黑，美元指數也連三跌後轉升，並再度站上110大關；國際支付解決方案供應商Convera資深市場分析師馬寧寶（Joe Manimbo）表示，對共和黨選情占上風，可能導致財政支出遭到削減，以及聯準會（Fed）終點利率下滑的預期，都將對美元不利，惟市場現階段決定先把政治擺在一旁，為稍後公布的通膨報告做準備。

市場預期，美國10月整體通膨率預估仍處高檔，雖然排除能源和食品價格後的核心通膨率有望略低於上月數據，惟仍不足以緩解對通膨的擔憂；馬寧寶對此認為，CPI報告可能會是很好的測試，以判斷美元人氣是否大幅下滑。

此外，全球第二大虛擬貨幣交易所FTX爆出資金危機，幣安（Binance）又宣布放棄收購FTX，比特幣（Bitcoin）延續跌勢，三天內暴跌近三成，墜至15,671美元，為2020年11月以來最低，以太幣（Ethereum）也跌約17％，來到1,104美元，加密貨幣市場的崩跌動盪，投資人急抱美元避險，也為美元帶來支撐。

※免責聲明：文中所提之匯率內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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