投信投顧公會 校園談健康理財

大學生及早理財優勢，專業經理人說分明。投信投顧公會舉辦的「共同基金正確理財觀巡迴講座」第三波來到東海與東華大學，分別由復華投信與統一投信分享正確投資理財心態以及定期定額投資基金的好處，更提醒同學們定期定額投資要謹記停利不停扣原則，才能成為投資贏家。

復華投信理財顧問詹博宏到東海大學分享正確投資理財觀念，一開始問及學生「為什麼要投資理財？」現場有同學馬上回答：要對抗通膨、創造複利效果。

詹博宏稱讚學生有正確理財觀，並建議同學們先養成良好的消費和儲蓄習慣，再透過認識各種投資工具的風險，真正學會理財才能享有豐富的人生，完成人生各階段的目標和夢想。

詹博宏以這幾年小吃攤的漲幅為例，提醒同學們通膨會讓未來的花費倍增，同學們要及早學會理財，用錢滾錢才有效率！建議同學們要先將收入扣除理財的支出再去消費，同時養成記帳習慣，這才是正確理財的第一步。

詹博宏認為房地產投資門檻高、股票也有投資風險過高的疑慮。在同時考量風險、報酬與投資門檻下，凸顯了定期定額基金的投資優勢，因為這是集合了眾人的資金交給專業經理人去挑選一籃子股票，透過定期定額分散選時風險、同時累積時間複利的效益，只要選對長期向上的市場並持之以恆，就能展現長期理財成果。

統一投信則由總座董永寬帶領行企主管到東華大學和同學們分享投資共同基金眾多好處，包括專業投資團隊幫你投資、強迫儲蓄、簡單投資、小錢也能投資全世界、投資組合多樣化、利用定期定額分散風險以及變現性高等，其中定期定額基金特別適合剛入門的小資族，建議同學們把握停利不停扣的方式來操作。

董永寬也分析投資贏家的心法，認為健康理財方程式可以參考財富全部來自投資的巴菲特，例如巴菲特說「在錯誤的道路上，奔跑也沒有用」，就是要大家認知到投資不是靠爆發力，而是一場需要毅力的馬拉松。

要讓這場馬拉松變得輕鬆，董永寬分享透過定期定額投資基金的成功三要素：標的、紀律、時間，亦即只要選對績優積極型基金投資（標的）、加上定期扣款（紀律）以及停利不停扣長線投資（時間），就能打造自己的理財成功經驗。