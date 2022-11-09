台幣驚見31字頭 專家看1指標:別高興太早

美國期中選舉行情持續發酵，外資積極匯入並回補台股，大盤轉強，引領新台幣今（9）日上演逆襲秀，早盤接連升破32元、31.9元關卡，一度強拉達1.71角，再現31字頭，午盤暫收31.903元；匯銀人士指出，台股大漲且美元走弱，使美元兌新台幣持續走低，進口商逢美元低檔進場買匯，出口商偏惜售美元，能否站穩31字頭，還有待觀察。

外匯專家認為，美國政策利率將於明年初上升至4.50～4.75％，明年第二季甚至可能上看5.117％，相對歐元、英鎊和日圓等主要貨幣，美元具備高息優勢，經濟衰退憂慮和地緣政治事件均助長避險情緒，是美元持續的利多因素，美元短期下跌只是盤整，長線仍看多。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）放鷹，表示終點利率水準可能更高，且時間會更長，一度使美元轉強，惟美元指數最高只來到113.15，引發美元多頭先行獲利了結，加上歐元走強，打壓美元走勢，市場預期美10月通膨率有望下滑，美元指數應聲跌破110大關，已續三個交易日下跌盤整，昨（8）日收109.6，創近2個月最低。

班諾克本全球外匯公司（Bannockburn Global Forex）首席市場策略師錢德勒（Marc Chandler）認為，對歐洲央行進一步收緊政策的預期，帶動德國公債殖利率穩步攀升，與美債利差收緊之下，美元承壓；周四將公布的消費者物價指數（CPI）數據為市場焦點，美國10月平均時薪月增0.4％，高於前月以及市場預期的0.3％，意味著薪資仍對通膨構成壓力。

美國將於周四（10日）公布10月的CPI，市場聚焦Fed連續大幅升息之後，通膨壓力是否緩和；經濟學家預測，核心物價的月增、年增漲幅將分別微降至0.5％和6.5％，惟通膨放緩也未必使Fed放慢貨幣緊縮步伐，而聯邦基金期貨市場認為，美國利率預計將在明（2023）年6月達到5.117％的峰值，在此之前不太可能看到美元走勢出現反轉。

※免責聲明：文中所提之匯率內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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