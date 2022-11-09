八大行庫中國曝險 財政部將訂下降目標值

民進黨籍立委郭國文9日在財委會質詢，九大行庫的大陸曝險高達3,310億，要求大型行庫續降大陸曝險，對此，財政部長蘇建榮在回應民進黨籍立委郭國文質詢時指出，將在一個月內提交報告給財委會，訂定公股行庫大陸淨值繼續下降的目標值，並且隨即會向公股銀行對目標值展開協調。

郭國文引述九大行庫的最新統計數據指出，各大行庫的大陸曝險佔淨值比重，分別是台銀9％、土銀19％、合庫20％、一銀19％、華銀8％、彰銀25％、兆豐31％、台企銀23％、輸銀3％，對此郭國文強調，大陸經濟成長率下修，且爛尾樓風暴越來越嚴重，外資也紛紛撤離，估計撤離資金有4.6兆，而且在中國20大之後，風險更大，他也強調，各大行庫的曝險應有再下降的空間，並舉例兆豐銀目前的曝險比重是31％，比起全體國銀的平均值32％差不多，就應再降低，另外台企銀、合庫、彰銀的曝險淨值比也在20％以上。

郭國文亦特別提醒，各大行庫對大陸曝險總金額達3310億：「是否擔心？」對此蘇建榮表示，他一直高度重視各大行庫的大陸曝險風險，因此他出任部長之後，每次公股金融事業業務會報，都提醒要趕快處理中國的曝險，而各大行庫的曝險也一直都在降，但中國的情況並不容易把資金移出，一時之間要全部處理不容易，但會對此再協調各大行庫，訂定新的降低中國曝險部位目標值。

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