防疫險拖累 中信金10月罕見虧損逾33億

中信金8日公告自結獲利，受到產險孫公司10月增提近50億元防疫險損失影響，中信金罕見出現單月虧損，10月稅後淨損33.83億元、年減185.4％，累計前十月稅後純益336.66億元、年減33.3％，累計每股稅後純益（EPS）為1.67元。

中信金發言人高麗雪指出，10月子公司台壽出現虧損，但其實扣掉產險防疫險理賠提損，仍是賺錢，也就是說，單一事件排除掉的話，營運仍正常。她表示，10月提存數字比過去高，主要是防疫險提存近50億元、累計至今防疫險提存已達145億元，「除了實際發生理賠，還有預估理賠損失、加上未來防疫政策調整等因素綜合考量」。

至於銀行獲利也比9月少，高麗雪指出，主要是10月財管、法金聯貸承銷收入小幅減少，另外，比較大的負面因素是呆帳提存，因為通常9月要揭露季報，所以企業通常會減少借款，10月就會再增加借款，因此10月銀行放款大幅增加1,400億元，提存就較多，並非資產品質變差。

中信金公告，子公司中信銀行10月稅後純益13.89億元、年減46.2％；前十月稅後純益302.91億元、年增19.1％。子公司台灣人壽10月稅後淨損44.01億元、年減512.5％，前十月稅後純益56.19億元、年減76.2％。

中信金表示，10月中信銀行放款動能良好，因此備抵提列較多，影響當月獲利，但預期將可帶動未來獲利成長；另一方面，受到子公司台灣人壽防疫險理賠損失的影響，影響中信金控單月獲利。

與2021年同期相比，銀行業務放款動能持續成長，且受惠於外幣放款占比增加及利差持續擴大，使淨利息收入成長力道強勁；保險業務於傳統型銷售動能持續成長，同步帶動傳統型新契約價值增加。