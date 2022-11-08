專家評估併購價格不專業 金管會將懲戒

專家不「專業」，金管會將開罰。金管會8日發函要求，即日起，公開發行公司設置併購特別委員會，聘請獨立專家對併購價格提供合理性意見書，應遵循證交及所所屬公會的相關自律規範。即會計師、律師、承銷券商，若未嚴謹、依程序且有憑有據去評估合併價格合理性，金管會將移送懲戒，最重就是停業。

金管會表示，證交所在去年12月已公布「專家出具意見書實務指引」，就是要確保專家意見的品質及明確專家責任，專家評估價格時必須確保程序完整性、正確性及合理性，是否蒐集足夠的資訊、必要且充足的分析，相關判斷的適當性及合理性是否有證據支持等。

簡單來說，就是會計師、承銷商或律師在出具併購價格合理性時，有沒有蒐集足夠的產業、整體大環境、被併公司的財務狀況及未來發展，同一產業近年曾發生併購案的價格比較與分析，官員表示：「尤其在同產業併購案比較時，專家選某些案、不選哪些案件納入比較，都要有立論依據，要合理。」

金管會表示，公開發行公司若有併購或將被併購事宜時，公司都會成立併購特別委員會，評估併購價格的合理性，同時也會聘請獨立專家對併購價出具意見書，但市場或小股東們仍常批評併購價格不合理等，所以證交所訂定專家意見書實務指引，明確化專家必須作的工作及程序，金管會8日的函令是賦予法源依據，未來會計師、律師及承銷商若未依相關程序，就是移送懲戒。

例如會計師法第41條明訂，會計師執行業務不得有「廢弛其業務上應盡之義務」，金管會在發布併購特別委員會專家責任的函令後，未來若有明確事實，檢視出會計師未依正常程序或未蒐集足夠證據，出具併購價格意見書，若嚴重損害到股東權益，就是依法懲戒，最重就是停業。

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