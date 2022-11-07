金控重啟大型尾牙 富邦金率先宣布

新冠肺炎疫情降溫，11月7日起防疫措施也大幅鬆綁，金控開始重啟大型尾牙！在停辦了二年後，富邦金控7日表示，為慰勞員工，2022年將恢復舉辦集團謝年會，但將調整活動方式為欣賞表演及摸彩（即不安排餐敘），以兼顧防疫措施暨避免大規模聚餐的染疫風險。富邦集團包括富邦金、台灣大哥大、富邦媒體科技momo購物台等。

受到防疫險衝擊，今年多家金控都被拖累甚至面臨增資窘境，而富邦產險防疫險銷售量大，首當其衝，受到防疫險之亂的影響，富邦人壽、富邦產險員工士氣也一度低迷，富邦集團董事長蔡明忠日前更因為防疫險事件自責地向父親、已故的富邦集團創辦人蔡萬才道歉，因為防疫險事件，「忘記總裁提點的風險管理」。

回顧富邦金往年大型尾牙都在南港展覽館舉辦，不只有聚餐、抽獎還會請到大卡司作精彩表演，近二年雖然因疫情停辦大型尾牙，但改發放個人加菜金2,000元，以及每人2,000元補助經費慰勞員工辛勞。

除了富邦金之外，其他金控尚未跟進重啟大型尾牙，包括台新金、永豐金、國泰金等都表示維持分區舉辦。台新金控表示，比照2021年，各部門分別舉辦，仍不舉辦集團旺年會大場尾牙；國泰金控指出，過去兩年為線上尾牙，今年也會優先考量防疫，由各公司、單位各自舉辦尾牙，形式亦是授權各單位視需要、主客觀條件評估辦理。

永豐金指出，往年曾有辦過一、二次大型尾牙，但大部份是分區舉辦，去年也停辦尾牙，今年會分區舉辦非大型尾牙。

中信金往年也有大型尾牙，去年改採線上尾牙，「今年仍將視疫情發展及業務影響程度，衡量舉辦形式，目前尚在評估中。」

延伸閱讀

防疫新制！7日起取消3劑令、確診者7+n