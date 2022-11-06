公股銀強化行動支付 成績亮眼

公股銀行積極強化行動支付。臺灣企銀指出，目前提供客戶於街口、一卡通、愛金卡等電支機構「Account Link」綁定服務。而臺企銀的台灣pay行動支付，截至今年8月底，交易筆數近125萬筆，較去年同期成長120％，交易金額達近20億元，較去年同期成長66％。

臺企銀主管指出，未來將導入悠遊付及全盈支付等其他行動支付。

華南銀行指出，現在除與全盈支付合作外，2020年起，即陸續與簡單付、悠遊付、愛金卡以及街口支付等電子支付業者合作。

此外，華銀目前行動支付客戶綁定對象包含Apple Pay、Android pay、台灣Pay（華銀支付）等行動支付，合計已超過160萬戶，其中有130萬戶綁定台灣Pay（華銀支付）。

華銀主管說，未來擬持續打造台灣Pay（華銀支付）生態圈，目前台灣Pay（華銀支付）全台有21.2萬個實體特店可供客戶使用，並且可以繳納各種稅款、重點公用事業費用、學費等等，使用上相當方便；嗣後持續鎖定各種大型連鎖業者，包含桃園捷運、全聯福利中心等知名業者，並積極推動小規模營業人暨個人店家導入行動支付，持續打造客戶完善行動支付生活圈。

華銀目前第四季已規劃新導入竹蓮市場、海景世界等超過150家實體特店舉辦行銷活動，延續業務成長量能，預定目標今年交易筆數達136萬筆，特店導入家數500家。

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