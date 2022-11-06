一銀中小企業放款餘額 冠同業

第一銀行9月底中小企業放款餘額逾9,000億元，續居本國銀行之冠，並且積極投入ESG（環境、社會、公司治理）永續發展，協助婦女、中高齡國民及離島居民發展微型企業，增加創業成功機會，截至9月底，「微型創業鳳凰貸款」共貸放809戶，貸放金額5億元，核貸率達94％。

另外，配合政府支持青年加入創業行列，一銀也推出「青年創業及啟動金貸款」，只要依法登記或立案未滿五年之事業，負責人年滿20～45歲之本國設有戶籍的國民，並於三年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程20小時或取得2學分證明即符合資格，截至9月底，女性創業青創者共貸放2,338戶，貸放金額24億元。

ESG是全球潮流與企業發展趨勢，一銀落實性別平權已展現出相當的成果，全體員工女男比例約當是6比4，提供女性員工公平競爭的職場，徹底實踐「兩性平權」的理想，並致力營造女性創業及就業之友善且平等環境，截至9月底，辦理個人消費性貸款人數約2.3萬人，貸款金額1,166億元，其中，女性貸款人數及貸款金額比率分別為41％及43％。

一銀亦開發企業線上申貸平台「微企e時貸」，該平台因沒有營業時間限制，企業主24小時皆可透過線上平台完成貸款申請，流程簡便僅須3分鐘，滿足不擅與銀行互動的微企公司，實現普惠金融便捷貸款服務。

據金管會統計，截至9月底止，本國銀行中小企業放款餘額排名首位為一銀的9,052億元，今年前三季累計增加放款餘額388億元。

已連續第12年蟬聯中小企業放款第一名的一銀，長期致力於協助中小企業融資及財務規劃，提供全方位金融服務，從企業創業、成長、轉型、國際化等各階段，期許成為中小企業最佳金融後盾。