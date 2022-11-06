運彩祭千萬獎金 世足賽嘉年華不打烊

2022卡達世界盃足球賽將開打！台灣運彩表示，世足賽期間24小時營業不打烊，首次規劃提供64場賽事全面提供「單場及場中投注」並提供千萬元獎金、獎品，用辦世足賽嘉年華的方式，讓民眾「買運彩 瘋足球 抽Porsche」。

台灣運彩總經理林博泰表示，此屆世足賽運彩的最大亮點就是規劃64場賽事全面提供「單場及場中投注」，這是運彩首次在單一賽事嘗試將所有場次全面提供單場與場中投注。同時為了讓民眾與世足賽零時差，將提供24小時投注服務，民眾可以提前申辦線上投注會員，讓投注更方便。

林博泰進一步表示，此屆世足投注更提供多達23種冠軍及特別項目，包括預測本屆世足冠軍、金靴獎得主、金球獎得主等，日前已提供的「2022世界盃冠軍」投注中，目前以巴西隊賠率4.00倍最被看好。

台灣運彩也推出多項活動炒熱世界盃足球賽，林博泰表示，「買運彩 瘋足球 抽Porsche」活動從11月7日至12月19日舉辦，不限球種、單筆，只要單張投注滿2,000元，分為兩波段進行抽獎，獎項是2台Porsche 及100個8.88萬元，他提醒民眾要記得上官網登錄才有機會與大獎相遇。

林博泰說，運彩此次另攜手CoCo（都可）提供實體投注站客戶單張投注滿500元，可以限量免費兌換CoCo飲料、聯名胖老爹推出運彩足好運全家桶炸雞、還有邀請AKB48 Team TP擔任運彩投注站一日店長、贈送新光影城直播派對門票等來炒熱四年一度世界盃足球賽。