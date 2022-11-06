又升息 過半投資人憂經濟衰退

美國聯準會11月再升息3碼，帶來的後遺症令投資人困擾。瑞銀財富管理針對投資人進行調查，結果顯示，第三季來「擔心經濟衰退」的占比54％，遠高於第二季的49％，該占比已和高通膨 （55％） 與地緣政治風險 （55％）不相上下。

即使聯準會今年及至11月的升息幅度已接近4個百分點，《瑞銀投資人信心調查》報告重點之一的升息議題，第三季仍有69％的受訪者預判會一直升息到明年，且有62％預估高通膨於明年將進一步上升，投資人的消費及理財行為因此大受影響，近半的投資人已經減少了支出，38％的投資人則決定增加現金部位。

該報告調查範圍橫跨14個市場、2,900位高資產（high-net-worth） 投資人與1,200位企業主。這是瑞銀財富管理近年來每季固定進行的調查，重點追蹤投資人對市場變動的投資情緒。調查團隊認為，從第三季調查結果來看，全球投資人正在經濟衰退隱憂與股市前景改善之間「找到平衡」，在市場悲觀訊息滿佈的同時，仍有59％的投資人對於未來保持樂觀。

全球投資人擔憂的全球三大風險，首要為經濟衰退，其次才是通膨、地緣政治風險。調研團隊指出，投資人正提早因應風險的到來，例如，為抵銷通膨上升帶來的高成本，31％的投資人計畫減少儲蓄金額；此外，近7成預期利率將於明年繼續上升，投資人亦準備在近幾個月採取行動，包含增加現金（38％）、另類投資（31％）與調整資產配置（31％）。

就市場地域來看，亞洲地區受訪投資人對未來12個月在地經濟前景，保持樂觀態度，此項佔比僅次於歐洲的69％，遠高於美國的51％。同時，60％的亞洲投資者預估，個人財務狀況在六個月後會有所好轉，相對於其它地區，亞洲投資人相當關注金融市場低迷，期盼股匯市及早恢復活力。