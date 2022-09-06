許月芳彩墨描繪自然 9/6第一藝術空間登場

第一銀行文教基金會長期致力於本土藝文推廣及關懷，無償提供國內藝術家創作發表之平臺與機會，9月6日於「第一藝術空間」邀請藝術家許月芳以國畫寫意及工筆的創作方式，呈現東方獨特細緻美學，展出近40件精采作品，歡迎民眾蒞臨欣賞。

許月芳自幼喜好藝術創作，直到六十歲時才開始學習國畫，專攻花鳥寫意及工筆畫，對各式畫技駕輕就熟，近二十年的時間，創作出各類題材繽紛璀燦之佳作。此次展覽作品完整呈現許月芳國畫寫意及工筆創作，包含極具個人特色的仕女人物畫、雍容華貴的牡丹及花鳥等，其工筆畫線條細緻，景物交錯而層次分明，以細膩之美，鋪陳生活故事；寫意畫著重於筆法、墨法及章法的表現，透過細微的觀察輔以細膩生動的筆觸，刻畫出人物神韻及花鳥靈巧之形態，展現東方水墨的魅力，以及不同媒材創作之藝術饗宴。

第一銀行文教基金會自2011年起，將第一銀行總部大樓1、2樓打造為「第一藝術空間」，每月定期舉辦藝術展覽，以企業力量深耕臺灣藝術，促進本土藝術發展；希望藉由此次許月芳「八十歲月凝墨芳」展覽，讓民眾能近距離感受國畫藝術之美。