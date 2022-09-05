外資前八月淨匯出逾5,000億元

美國持續不斷升息，加上地緣政治因素，外資從6月到8月連續三個月淨匯出，據金管會5日公布，8月外資淨匯出54.54億美元，約當新台幣1,655億元，連續三個月合計更已流出130.75億美元（約新台幣3,932億元），無論是6到8月或前八月的外資淨匯出量，都創同期最大淨匯出量，比2008年金融海嘯時更大。

前八月外資累計淨匯出167.04億美元，即逾新台幣5,000億元的外資自台股撤離，到8月底外資累計淨匯入金額為2,128.55億美元，創20個月的新低水位。

據金管會統計，今年前八個月中有五個月外資呈現淨匯出，即3月及4月，6月到8月，與2020年新冠肺炎全球爆發時類似，當年2月到5月外資連續四個月淨匯出，合計達181.35億美元，但1月及6、7月都是淨匯入，8月及9月再出現外資淨匯出，但全年合計外資是淨匯出49.11億元，僅是史上全年外資匯出的第四大金額，因為當年第四季外資有明顯回頭，最後三個月淨匯入125.22億美元。

史上外資全年淨匯出金額前三名，第一名是2008年金融海嘯時的128.37億美元，當年首季外資淨匯入159.83億美元，之後4到11月都是連續淨匯出，金額高達295.66億美元，主要是外資要匯出因應美國市場的資金需求，但當年的前八月及6到8月，外資是匯入15.48億美元、及淨匯出120.65億美元，都比今年同期要少。

全年淨匯出第二大是2018年的103.4億美元，當時是中美貿易戰爆發，外資進進出出，1月、3月、9月及11月都是淨匯入；第三大是2011年歐債風暴時，全年外資淨匯出101.3億美元，主要集中在7到9月淨匯出，逾143億美元。

今年則是前二月外資淨匯入52億美元，但之後俄烏戰事爆發、台灣本土疫情升溫，再來就是美國升息、全球通膨壓力、大陸封控造成經濟受影響、兩岸緊張情勢升溫等，讓外資亦呈現進進出出，6到8月則是連續三個月淨匯出130.66億美元，創同期最大淨匯出。