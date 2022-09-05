公股銀SWAP收益 上看百億

看好美國持續升息，公股銀行紛紛預計今年的SWAP（換匯交易）收益有機會大幅成長，各銀行預估至少有數億元到10多億元的成長，華南銀行預估毛收益約9.5億元左右，第一銀行估計將增加10多億元，整體公股銀SWAP的收益今年上看百億元。

公股銀行主管分析，過去各銀行大賺SWAP機會財，尤其在2018年～2020年美國升息速度加快，但2020年疫情發生後，美國快速降息，銀行在SWAP這塊交易的收益快速下滑，但在今年美國加速升息後，美台利差擴大下，今年、明年美國利率都將比台灣高，此塊收益可以期待。

操作策略上，各銀行目前鎖定「短天期」的SWAP交易，因為在利率走高、利差擴大時，新承作部位的利差更好，但舊部位就反而會有評價損失，但只要到期，評價損失可回沖，所以藉由短天期的SWAP交易，短期就可以將損失回沖。

整體來看，公股銀現行操作SWAP收益可以期待，但也會持續加強風險控管，彈性調整承做天期，提升資金操作靈活度，拉高收益。

兆豐金控總經理胡光華表示，今年金融市場劇烈波動，風險性資產組合的有效配置更顯重要，兆豐將在成本效益與風險的考量下，持續優化及調整風險性資產的配置，以創造更多收益。在換匯交易操作策略方面上，將降低換匯交易承作天期，並於長天期台美利差擴大至甜蜜點時，逐步增加承作長天期的美元兌新台幣換匯交易部位，以提高利差收益。

華南銀行主管分析，台美利差擴大，反映在換匯點就更加明顯，因此6月之後換匯點擴大，下半年到期的原則就不予承作，而後續要觀察的是資金成本變化，尤其是美元資金應用在其他收益端，會密切觀察下半年的狀況。

臺灣企銀主管說，在SWAP操作方面，雖然聯準會加快升息步調，使新承作換匯的收益增加，惟資金成本上升幅度亦加快，考量市場對經濟數據反應更為劇烈下，將更謹慎配置手上籌碼。