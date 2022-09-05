金管會欽點5金控 組永續金融先行者聯盟

對抗氣候變遷及溫室效應，金管會5日宣布，首度選出五家真正「綠色」的金控，組成永續金融先行者聯盟，承諾在綠色採購、投融資與議合、資訊揭露、協助與推廣、國際接軌等五大議題上採取「更積極的行動」，引導企業進入綠色供應鏈、更多資金投入零碳技術等。

金管會主委黃天牧說，自己就是先行者聯盟的一份子，與五家金控合作，希望發揮「雁行效益」，大雁領頭，引導其他金融機構、國內企業方向，對淨零碳排投入更多資源。

這五家金控分別是國泰金控、中信金控、第一金控、玉山金控及元大金控，黃天牧表示是從多家金控中檢視相關ESG等指標，選出五家相對突出、作得比較好的金控，同時這五家公司亦願意對永續金融作出更多承諾、投入更多資源，因此才入選先行者聯盟，篩選淘汰率逾5成。

金管會表示，這次是由有意願參加的金融機構提交申請書後，金管會從公司治理評鑑前5％的名單中，參酌獲選「DJSI世界成分股或新興市場成分股」、「MSCI ESG AA評級」或「CDP領導等級」名單，擇定五家先行者。

各家金控推動ESG、綠色金融等各出奇招，爭取各式評比及認證，最終金管會選出五家先行者金控，等於是認證這五家是符合真正綠色金融，作得比較出色、且願意未來跟著金管會作更多承諾，協助推動企業及資金投入淨零碳排。

黃天牧表示，成為永續金融先行者聯盟成員有三大好處，一是金管會對其ESG及永續金融作為的「肯認」，未來考慮設計先行者聯盟的標章，供五家金控作為身份的表彰；二是金管會未來擬定相關永續金融等政策與目標時，五家金控是優先請益對象，即有機會參與政策形成；三是相關公司治理等評比會加分。

由於五家金控承諾在五大議題中投入更多資源，且積極達成一定的目標，黃天牧說，若未來一、二年內，不是因大環境等因素，有金控在承諾目標上明顯進度落後，亦是可能被聯盟除名，改由其他金控替代，因此五家先行者金控仍是有一定的壓力，要維持在聯盟中的位置。

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