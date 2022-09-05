純網銀首家 將來銀行Q4開賣產壽險

純網銀首家！將來銀行獲金管會的產險、壽險代理業務許可，及同意辦理網路投保業務，為台灣首家獲准跨入保險銷售領域的純網銀，預計今年第四季於線上開辦保險代理業務。

將來銀行總經理許柏林表示，將來銀行今年剛起步，先透過存款、信貸等商品優惠吸引消費者，以體驗純網銀截然不同的用戶體驗及便利性，未來會持續努力推出更多令人驚豔的金融商品服務，除預計第四季正式開辦線上投保業務外，未來還將陸續推出外匯、理財等業務，期許成為消費者心中「最佳的線上金融商品平台」，數位時代每個人都應該擁有一個將來銀行的數位帳戶。

根據最新統計，今年前7月網路投保件數、金額均較去年同期大幅增加，顯示疫情後國人對數位金融服務的需求持續攀升。將來銀行擬針對國人對產物保險的剛性需求，及國門解封帶來的新趨勢，量身打造最符合國人需求的保險商品，並透過更流暢的流程體驗，帶給國人最便利的線上投保服務。

將來銀行指出，純網銀沒有實體分行，因此均是以科技方式及管道來推薦使用者需要的產品及服務，將來銀行開辦保險代理業務後，將致力於將需求的主導權回歸給客戶本身，客戶挑選保障時不用過度保險，協助客戶「買對不買貴」，並依客戶需求智慧推薦客戶真正需要的保障。將來銀行將透過情境式及圖像化的方式，協助客戶從本身的利益出發，避免客戶浪費冤枉錢買到不需要的保障。

（中時 黃琮淵）