今年金融科技投資 衰退21％

台灣近五年來注入金融科技領域的投資金額為5.44億美元，占所有新創總獲投件數與金額的比重分別為5.1％及6.5％。早期投資資訊平台統計至2022年7月底止，2022年台灣金融科技獲投件數只有五件，金額僅1,723萬美元，對比去年同期，件數衰退37.5％，金額則是少掉21％。

CB Insights全球創投報告統計，2021年全球金融科技企業總共籌得1,320億美元，占全球創投投資金額比重高達21％，位居所有產業別之冠。早期投資資訊平台指出，全球投資中，金融科技為最熱門的創投投資交易業別，但台灣剛好相反。

金融科技領域間的界線愈來愈加模糊，台灣創投基金也出現特別現象，傾向不以金融科技類別作為投資組合的認定，導致台灣金融科技業的獲投數據，和全球水準有著一段不小距離。

業界主管認為，有可能是台灣市場對金融科技新創事業的估值普遍偏低，創投基金將投資組合特別註明「金融科技」類，反而會拉低投資績效，此項僅限台灣的潛規應多受到關注。

台灣經濟研究院研究六所長吳孟道指出，國內比較知名的投資人包括中國信託金融集團、國泰創投、富邦創投、玉山創投及台新創投等，而在公司/公司創投方面，有精誠資訊、中華電信、振樺電子、類比科技、全家便利商店及富士康創投等，其他投資人則有國發基金、SparkLabs Taipei、交大天使投資俱樂部、達盈管顧、識富天使會等。

海外的部分，則有源鉑資本（Kyber Capital）、500 Startups、Infinity Ventures Partners（IVP)、美商中經合創投及SBI Group等。

市場人士指出，台灣FINDIT所收錄的台灣金融科技整體獲投件數與金額，2017年開始穩定維持在兩位數以上，並在2019年創下獲投30件的新高紀錄；獲投金額方面，趨勢雖與件數大致雷同，不過由於2021年有著網路家庭投資廿一世紀數位科技公司的鉅額交易事件，使得整體獲投金額飆升至2.9億美元，因此即使獲投件數不如2019年，但金額卻足足是2019年的3.5倍。