行庫看房市 供過於求壓力大

7月新推案量大增，大型行庫憂心房市「供過於求」壓力加劇。根據指標大型行庫對房市的最新調查報告，近期國內疫情趨於穩定，上半年房市遞延推案陸續釋出，使7月新推個案供給量大幅增加，恐怕將使未來房市供過於求的壓力更大。

對於房市供給面分析，行庫在最新報告指出，缺工缺料未明顯緩解，讓建商不易準確評估營建成本，建案延後推出、拉長完工期限的情形漸增多，加上選擇性信用管制措施限制購地貸款成數及動工期限，資金緊縮及時程壓力更加增添興建開發難度，致使部分建商放棄推案，轉而出售庫存土地，或選擇與同業合資興建以分攤風險。

行庫分析，7月出籠的新推案量是補推上半年因為疫情而遲緩的部分，「但買盤不見得跟得上進度」，且受貨幣政策延續緊縮方向、房市調控政策亦未鬆綁，疫情高峰過後的遞延性買盤釋出有限，房市其實並未重現2021年下半年交易熱絡的情形。

在買方觀望氛圍濃厚態勢下，行庫認為，房市實在存有新增供給量能是否能順利去化疑慮，加上建商不願意擴大降價幅度，也會使供過於求問題更大。雖然建商近年累積獲利足以支撐一定銷售期間，但營建成本仍居高不下，致使新推個案開價不易下跌，因而估計短期買賣雙方價格認知差距恐怕進一步擴大，餘屋將更不容易去化。

行庫指出，房市政策效應已影響投機買盤逐步退場，同時隨房價持續上漲及央行二度升息，購屋負擔逐漸加重，加上建案完工時程普遍拉長、 國內經濟成長表現下修，為購屋決策帶來更多不確定性。

其他影響未來房市走向的變數，行庫認為，還包括了9月立法院「平均地權條例」修正草案審議結果、央行本月理監事會升息幅度及是否提出新房市管制措施。行庫強調，上半年住宅類建照核發戶數相較去年同期續呈增加，顯示市場潛在供給量能仍多，若上述變數使買氣更衰退，恐會讓「供過於求」問題更嚴重。