行動支付綁卡簽帳 高成長

民眾偏好無現金支付的消費模式，已明顯反映在發卡銀行的簽帳數據上。根據兆豐銀行統計，今年1～7月三大Pay綁兆豐卡消費，不僅筆數平均年成長達215％、消費金額更較去年同期成長高達237％。

其中，尤以台灣Pay消費金額成長高達495％最為驚人，其次則為LINE Pay成長209％。今年6月中甫推出的Apple Pay，藉由綁兆豐卡筆筆10％回饋優惠搶客，也創下登錄秒殺佳績。顯示疫情刺激下，消費者不僅更加仰賴不需攜帶現金的支付方式，一旦銀行願意加碼優惠助陣，更能有效帶動民眾行動支付的使用頻率。

資策會統計，消費者偏好的支付方式中，「實體卡」與「行動支付」已從2020年疫情刺激後開始產生黃金交叉，首選「行動支付」的偏好度已從37％成長到50％，而首選「實體卡」的則從35％降到26％；至於在常用度方面，行動支付更已高達69％，追近實體卡的74％與現金71％。聯合信用卡中心疫情期間推出共同端末設備、連線規格方向，商店可一站式受理多元支付，更便利民眾電子錢包綁卡的作法。

看好未來行動支付將愈發普及，兆豐銀宣布，半年內將陸續再推Google Pay及Garmin Pay，加上原本的台灣Pay、Line Pay及Apple Pay，以期全面滿足持卡人的支付生態圈。

第一銀行主管指出，民眾對行動支付需求增加，持續優化iLEO APP信用卡功能，規劃於iLEO APP新增綁定Apple Pay功能，以及即時查詢信用卡號服務，提供客戶於核卡後至App查詢信用卡卡號，將卡片綁定Apple Pay、Google Pay及多家行動支付錢包App使用，滿足客戶支付需求及快速體驗。

合庫銀行表示，零接觸支付隨疫情而興起，除持續優化APP，也積極響應政府政策推廣數位五倍券，統計今年1～6月「行動網銀」APP與行動網銀「合庫E Pay」錢包交易筆數較去年同期成長26％與106％。

臺灣企銀同步強化行動銀行App，截至6月底，行動銀行開通戶數累計達977,505戶，相較去年同期戶數成長約16％，且近一年使用行動銀行金融交易服務的用戶整體實動率提升約30％，行動銀行平均每日登入的「鐵粉」戶數增加約20％，行動銀行交易筆數更激增51％。