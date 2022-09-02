寶來白家 進軍機器人理財

為搶攻機器人理財商機，金融科技業在金管會鬆綁法規後，紛轉型為投顧公司。其中又以2022年新核准的投顧公司–寶錸證券投顧頗受市場矚目，因其背後金主大有來頭，是前寶來證券集團總裁白文正之子白介宇，所擔任董事長的寶碩科技百分百投資的投顧公司。

為協助機器人理財業務的發展，金管會於2021年11月宣布，大幅放寬投顧事業從事自動化投顧服務（Robo-Advisor，俗稱機器人理財）的自動再平衡交易規範，也就是說，過去機器人理財的機器人，只能決定投資組合，客戶得自己下單，放寬後，只要與客戶約定、匡列基金投資30檔上限內，投資變動比例低於6成，機器人可全面自動化啟動再平衡交易機制。據了解，這項鬆綁措施，讓許多金融科技公司搶設投顧公司。

2022年首家獲准設立的寶錸投顧，根據商業司、投信投顧公會公告顯示，資本額達2,500萬元，2022年2月25日成立，董事長為黃建華、白介宇為董事、總經理為鄭琮寰。

鄭琮寰表示，寶錸證券投顧前身為發展機器人理財的精宏金融科技公司，在金管會要求下將技術置入投顧，於是找到在金融資訊服務耕耘30多年的寶碩財務科技，雙方合作設立證券投顧公司。2022年2月獲金管會核准籌備、6月底加入投信投顧公會，未來將以金融科技為核心，針對市場監控、投資策略分析、風控預警等，打造一系列資訊系統，協助投資人穩步執行理財。

寶錸投顧董事長黃建華為資訊工程領域的雙博士，是長年提供金融業系統工程建置的幕後推手；如今走到第一線，偕同投資人一起理財，這樣的背景，在國內投信投顧界董座上相當罕見。

黃建華指出，全球金融科技風崛起，寶錸證券投顧以普惠金融、服務大眾為目標。唯廣大的投資人千人千面，各自需求不同，難以制式顧問方式提供服務，所以需要金融科技運用元素：大數據模型、AI演算法、雲計算、即時通訊服務等，才能更優化投顧的服務，陪伴投資人一起理財。

競爭白熱化 規模衝逾57億

機器人理財業務持續發展。金管會證期局統計，至2022年7月底，從事「自動化投資顧問服務」業者家數已達16家，規模達57.42億元，較2021年同期的14家、39.13億元明顯成長，成長率達47％，由於競爭白熱化，開始有業者推出嵌入式金融服務。

金管會是在2017年8月10日，開放投顧事業透過演算法以自動化工具提供投資顧問服務，也就是「機器人投資顧問」（Robo-Advisor）業務，規定投顧在一定條件下，可用電腦自動為客戶執行「再平衡交易」。但處處受限的機器人，大大影響其發展的規模。

為此，2021年金管會放寬投顧業自動化投顧服務，能有自動再平衡機制，也就是當客戶個別投資標的或整體投資組合的損益，達預設標準，或偏離最近一次設定的投資比例，達預設標準時，電腦可自動幫客戶再平衡，不必再取得客戶許可。

經此法規調整，積極發展機器人理財的業者如雨後春筍般出現，除國銀紛推出智能理財產品，投顧也發展出各自特色。阿爾發投顧在2022年9月1日宣布，啟動「嵌入式金融服務 (Embedded Finance)模式」，該投顧總經理陳敏宏表示，據2021年9月知名嵌入式金融服務平台additiv研究報告指出，此服務是金融科技第三階段發展的破壞式創新。