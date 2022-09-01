張傳章:Q4景氣比原估測「再悲觀一點點」

出口和內需是台灣經濟的兩個引擎，中華經濟研究院長張傳章1日指出，出口表現近期受制於全球大環境，製造業謹慎保守看待到明年的景氣，第四季景氣比原先估測的「再悲觀一點點」，現在內需動能要起來，民間消費不要因疫情再起而受到抑制，民間投資成長動能仍在持續，中經院估測的2022年台灣GDP年增率3.56％應可達到。

出口在第四季面臨的挑戰有多大？張傳章指出，各國際機構估測全球景氣，現在到明年都有下行疑慮，台灣是進出口為主的經濟體，一旦全球經濟下行很大，美國、歐洲的辛苦日子才要開始，大陸市場問題重重，台灣不可能獨好，製造業廠商現在的壓力在於消化庫存，在外部市場不好、終端需求拉不上來時，去化庫存的時間要更長。

半導體業是疲軟製造業的除外行業，張傳章表示，該產業長期趨勢沒有問題，但面臨各國密集祭出戰略措施，未來會不會供給過剩更嚴重，端要看企業競爭力了，像台積電3奈米進入量產、且良率高，與韓國三星的競爭地位，已見更加鞏固。

8月台灣非製造業經理人指數（NMI）同時公布各產業NMI，八大產業中，住宿餐飲業、 零售業、教育暨專業科學業等內需為主的產業NMI呈現擴張，而NMI呈現緊縮的產業有批發業、運輸倉儲業，均為服務出口的產業，反映出口導向的業者對於景氣看法相當保守。

張傳章指出，現在要靠民間消費、廠商投資，特別是綠能方面，政府有規劃系列政策，中經院調查廠商設廠的投資已延長到明年上半年，顯示投資動能未減，「消費加投資，支持今年經濟動能」。

但他提醒，年初以來的物料成本大漲，仍持續困擾業者，國內通膨率，中經院估測在2.9％～3.1％之間，民眾感受物價大漲，通膨預期對於消費動能有所阻礙。

此外，台幣兌美元匯率本周來快速衝破30.5，張傳章警告，已加深輸入性通膨壓力，加上美國聯準會將在9月繼續升息，市場預估應會升3碼，央行第三季理事會一定要升息，以縮小台美利差，像今年來外資在台股賣超超過1.1兆元，資金大幅外流，已危及金融業穩定。