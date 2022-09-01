不當勸敗客戶 永豐銀遭重罰、總座停職

金管會1日宣布，金檢時發現永豐銀行勸誘客戶以融資方式購買理財商品、辦理房貸業務搭售房貸壽險商品、及保代業務不當銷售保險商品等三大缺失，開罰1,800萬元，且永豐銀總經理莊銘福停職三個月及總行通路最高主管歐陽子能執行職務六個月，併停止新承作客戶委託投資海外債券及自行房貸壽險業務各六個月，停賣壽險保單一個月，經金管會認可改善情形後始得重新辦理。

銀行局副局長林志吉表示，金管會自2020年8月至2021年7月陸續接獲相關檢舉，經永豐銀稽核單位查核結果，發現有勸誘客戶以融資方式購買理財商品情事，及2020年至2021年間金管會對永豐金及永豐銀行金檢發現，銀行有未落實執行理財專員輪調制度、辦理房貸搭售房貸壽險保單、有不當銷售保險商品。

在未完善建立內控制度上，沒有訂定妥適的金融商品銷售策、未建立以風險為導向的理專獎酬制度、未建立合理理專輪調制。

未落實內控制度上，未落實督導經理人及員工不得鼓勵或勸誘客戶借款投資或買理財商品，甚至在海外債券教育訓練資料上，有誘勸客戶貸款投資的情況；辦理房貸有不當搭售房貸壽險，未注意客戶適合度，有保證獲利、每月配息的不當話術；有理財保管客戶簽署的空白表單、自製對帳單；總行對民眾檢舉案處理欠妥。

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