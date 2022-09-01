兆豐金前7月稅後淨利 衰退幅度22.6%

在產險對金控獲利所造成影響的部分，兆豐金控總經理胡光華在法說會上說明，因受到產險子公司防疫保單理賠及提列準備金近50億元的影響，今年上半年稅後淨利79.5億元較去年同期衰退36%，不過他也強調，7月份在股利收入及交易收益回沖下，當月獲利達38.3億元，今年至7月底止累積稅後淨利117.9億元，衰退幅度下降至22.6%。

他也說明，雖國內簽單保費收入較去年同期成長16%，但受到防疫保單理賠金額持續增加的衝擊，財務狀況略顯薄弱，後續我們將視國內確診率及理賠情形，採滾動式調整評估應提之準備及辦理現金增資以強化其資本結構。

其中銀行子公司部分，因放款動能及利差同步擴大，使利息淨收益顯著增加，加上聯貸及財管手續費收入也有所斬獲，截至7月底止稅後淨利124.9億元，比去年同期成長18.8%；胡光華也分析，票券子公司雖然受到債市走空影響，票債券操作難度上升，但獲利能力仍維持歷年來的水準，證券子公司因股市日均量的縮減及股債走空，影響經紀手續費及自營操作損益，獲利明顯不如去年同期。

展望今年下半年，胡光華引述兆豐對總經看法指出，全球通膨壓力仍高，主要央行將持續升息，使終端需求轉弱，且俄烏戰爭陷入膠著，干擾歐洲能源供應，中國清零政策及房地產問題導致經濟疲軟，加上疫情反覆，衝擊各國生產與消費，IMF已下修全球經濟成長率至3.2%，下半年全球經濟成長恐更加趨緩。但由於我國受惠新興科技應用與數位轉型商機延續，高效能運算、物聯網、車用電子等持續看好，國內半導體廠積極擴充先進製程產能，出口及外銷表現亮麗，尚可維持一定的景氣動能，目前主要的研究機構預測國內今年經濟成長將介於3.2~3.91%。

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