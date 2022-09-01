內需挺得住台灣經濟？張傳章這樣說

出口和內需是支撐台灣經濟的兩個引擎，出口表現近期受制於全球市場及大環境，製造業已回報保守看待現在到明年的景氣；中華經濟研究院長張傳章1日指出，民間消費不要受到疫情再起太大的抑制，民間投資成長動能也在持續，特別是綠能方面，政府有規劃一系列的政策，消費加上投資對今年經濟尚能支持，中經院估測的2022年台灣GDP年增率3.56％，應可達到。

與內需市場關係緊密的台灣非製造業經理人指數（NMI），在連續走升3個月後，8月台灣NMI回跌2.9 個百分點至53.8，且商業活動與新增訂單（新增簽約客戶或業務）二項指數在7月分別大幅躍升10.2與11.4個百分點、轉為擴張，8月指數各回跌3.8與4.7個百分點至54.4與53.0。

張傳章分析，NMI前3個月的走升，可視為「低基期下的好反轉」，即5月之前的疫情高峰和防疫措施造成內需動能不足，5月之後的逐步開放，實際帶來消費動能。

此外，8月各產業NMI，八大產業中，住宿餐飲業、零售業、教育暨專業科學業等內需為主的產業NMI呈現擴張，NMI呈現緊縮的產業有批發業、運輸倉儲業，均為服務出口的產業，反映出出口導向的業者對於景氣仍看法保守。

張傳章說，年初以來的物料成本大漲，目前仍持續困擾業者，國內通膨率CPI，中經院估測在3.1～2.9％之間，已經算很高，民眾感受物價上漲更大，對於消費動能有所阻礙。

由於美國聯準會將在9月繼續升息，張傳章說，市場預估應會升3碼，台美利差屆時將更大，目前台幣兌美元匯率已衝破30.5，加深輸入性通膨壓力，我央行理事會裡的鷹派聲音要求台灣升息「要更大」，若在利差擴大下發生資金進一步外流，外資在台股賣超今年來超過1.1兆元，危及金融業穩定，也考驗總裁的智慧。

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