獨家｜3大國營銀行明年想加薪要過5大關

政院拍板明年軍公教不調薪，據了解，雖然台銀、土銀、輸出入銀行因為前二年開始上路的「與公務人員薪資脫鉤新制」，因而並非在此次政院拍板「一刀劃下不加薪」的名單之內，但這並不代表這三大國營銀行加薪容易，因為明年三大國營銀行要加薪，至少得過「五大關」，據知情人士透露，這五大關至少包括了：員工生產力增加程度、獲利能力增加程度、消費者物價上漲程度、營運規模成長程度，以及同業薪資水準等五大項指標，尤其以員工生產力和獲利能力兩者的權重佔最大，高達75％。

而上述的「五大關」，還有許多細項的衡量指標在內，例如前三年的稅前淨利比較、資產報酬率，也要和其他行庫的稅前淨利作比較之外，也包括了四大項的市佔率，包括淨值、存款、放款、資產這些的市佔率的變化都要評比，此外還要看政策配合考評、銀行創新程度，以及主管機關裁罰這些非五大關的其他類「差異比較」，因此，雖然三大國營銀行的薪資與軍公教脫勾，但明年能否順利加薪，挑戰還非常大。

至於何謂員工生產力的定義？依照人事總處最後拍板的定義，是以銀行的用人費用，包括了薪資、獎金及加班費作為分母，然後銀行稅前淨利作為分子所得到的結果。

根據台銀、土銀兩大國營銀行截至上半年的獲利統計，兩家銀行都交出非常不錯的獲利成績；除了台銀在今年上半年的稅前獲利已幾乎達百億水準，再創歷年新高紀錄之外，土銀的稅前淨利72.6億元，也比去年上半年大舉成長5.23％，這對於不動產放款因為央行管制措施而遭到夾殺的土銀而言，亦可說相對不易；但這兩家銀行要能順利獲得加薪，不只獲利，連上述的四大關都得一併通關，考驗很多。