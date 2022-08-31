7月製造業景氣分數 20個月最低

全球經濟下行壓力升溫，外銷訂單由正轉負，凸顯全球終端市場需求疲軟，影響台灣製造業景氣。台灣經濟研究院8月31日公布7月製造業景氣概況，製造業景氣信號值月減0.30分至11.88分的20個月低點，燈號連五月亮出代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院景氣預測中心分析，全球通膨壓力未減，影響歐美國家的經濟表現，大陸堅持清零封控衝擊其產銷活動，加上房地產持續低迷，為全球供應鏈及需求帶來更多不確定性。國內製造業雖然受惠新興科技應用與數位轉型推展，支撐進出口續呈雙位數成長，仍然不克全球經濟下行壓力升溫，外銷訂單衰退。

就7月景氣信號各主要組成項目觀察，分數減少方面，以需求面減少0.58分幅度最多、售價面及經營環境面分別減少0.3分及0.02分；原物料投入及成本面則分別增加 0.48分及0.12分，反映出製造業經營條件愈見惡化。台經院調查廠商看法，製造業廠商仍多看壞未來半年景氣表現。

就細部產業來看，台經院指出，電腦、電子產品及光學製品業，受到光學器材產品因終端需求減少，客戶進行庫存調整，加上固態硬碟因筆電需求減緩，影響需求面及原物料投入面指標表現，7月產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。

台經院提醒，時序將進入第四季，經濟成長仍存有許多變數，主要有三大部份特別謹慎因應，一是大陸近來的南旱北澇現象，恐衍生為限電不定期發生，影響工業生產；二是俄烏戰事持續，國際農工、能源價格仍維持高檔震盪整理，通膨壓力未能有效壓抑，恐影響終端消費力；三是北半球酷暑，歐洲河運受阻影響原物料及化工產品運輸、乾旱造成酪農減產、電價上漲等問題。