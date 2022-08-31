豪宅放款違規 國泰世華銀被央行裁罰百萬

國泰金控8月31日公告重大訊息，子公司國泰世華銀行因違反「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」第三點第二款規定，罰款100萬元，先前台企銀在2019年9月首次被罰，及今年8月上旬合庫銀行均被開罰100萬元。

央行官員表示，這次國泰世華銀行因金管會進行金檢時，發現對高價住宅的貸款成數，超過規定成數上限，由於屬央行管制措施的職權，因此移交央行開罰，處罰100萬元。國泰金控重大訊息針對國泰世華銀行被央行處款，表示該行已加強相關作業流程控管及檢核。

今年8月上旬合庫金控也發布重大訊息，旗下合庫銀行辦理購地貸款時違反「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」第五點第二款規定，遭中央銀行裁罰100萬元。主要是辦理購地貸款業務，因尚未動工興建，動撥時應保留土地取得成本與鑑價金額孰低者金額的1成，主要因計算方式有誤，使得保留成數不足1成。

央行這波房市管制以來，首次針對銀行違反規定開鍘案，2019年9月台企銀辦理購置高價住宅貸款，違反「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」第三點第一款規定，有關承作借款人購置高價住宅貸款不得有寬限期的規定，同樣罰款100萬元。

過去央行指出對銀行違反其他規定時，處理方式多為到行說明後，以口頭警告方式，並限期改善，並無處罰款的前例，但選擇性信用管制措施實施為政府健全房市重點方案，因此陸續針對違規案處以罰款。