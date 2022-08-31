玉山獲最佳財管銀行首獎

玉山於第16屆今周刊財富管理銀行暨證券評鑑榮獲七項大獎肯定，在整體綜合評鑑，玉山銀行榮獲「最佳財富管理銀行」第一名，個別獎項獲頒「最佳理專團隊獎」及「最佳永續發展獎」第一名、玉山證券獲頒「最佳客戶信任獎」第一名。玉山銀行亦同時獲得「最佳財富管理形象獎」及「最佳行銷創新獎」第二名、「最佳客戶滿意獎」第三名等多項榮譽。

今年受到全球升息、通膨、疫情變化等因素影響，在充滿挑戰的投資環境下，玉山秉持誠信正直、專業負責的精神，以專業服務團隊及無個人業績獎金的服務模式，提供顧客真正所需的資產配置方案，結合「理財快易通」數位服務與理專的專業諮詢，使顧客得以不受時空限制，線上完成專屬投資組合規劃；並設立嚴謹風險控管機制，運用自行開發資產配置演算模型，能快速回應市場重大波動，即時通知並協助顧客調整資產部位。

玉山長期發展數位金融創新並積極形塑生活金融生態圈，以滿足顧客多元的金融需求，同時重視服務品質與權益保障，全面推動公平待客文化，持續打造友善的金融服務環境與精進服務體驗，獲得金管會2022年公平待客評核銀行業前25％的肯定；並於今年5月攜手保險公司與地方政府共同捐贈團體微型傷害保險，以擴大社會安全守護網，善盡企業社會責任。

玉山從金融本業出發，透過長期的投入與努力，在ESG領域表現優異。今年8月與超過百家台灣傑出企業共同發起ESG永續倡議行動，推動聯合國SDGs永續發展目標，促進產業與社會邁向永續發展，透過責任授信、責任投資、責任產品與顧客倡議，期望發揮更大的影響力，共創更美好的社會。

玉山金強調，信賴是玉山前進的力量，獲獎不僅是榮譽，更是責任，玉山將秉持「心清如玉、義重如山」的精神，持續跨越綜合績效、企業社會責任、永續經營三座大山，為顧客創造更多的價值，從信賴到無可取代，成為顧客最愛的財富管理銀行。