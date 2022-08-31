升息助攻 彰銀上半年獲利年增27％

彰化銀行8月31日舉行線上法人說明會，彰銀發言人暨資深副總陳斌表示，上半年受益全球升息，彰銀的台外幣利差增加，帶動獲利表現優於預期，累計前六月稅後純益53.2億元，較去年同期增加27.65％。

彰銀表示，聯準會與央行升息，對上半年利差與NIM（淨利息收益率）表現都有正向影響，預計在全球升息循環持續下，下半年獲利表現將可較上半年更好。

彰銀主管分析，由於下半年全球升息趨勢不變，利差、NIM將維持持續成長，且在企金、個金等業務帶動，利息淨收益將增加，搭配股利收益及良好的資產品質，下半年獲利勢必比上半年好。

核心業務方面，彰銀放款量較去年同期成長7.19％，存款量成長11.72％，其中外幣存款較去年大幅成長27.78％，放款動能來自對授信結構持續轉型，提升中小企業授信占比，並著重於風險控管及強化海外市場。

針對下半年景氣，彰銀主管分析，俄烏戰事及相關經貿制裁進一步推升國際能源及糧食價格，促使通膨持續擴張，金融市場壓力升高，加上大陸房地產低迷與疫情反覆等諸多因素，導致經濟成長動能趨緩，預期下半年歐美等國家仍將採取積極升息抗通膨的立場。

至於台灣出口與投資表現可能受到全球經濟景氣轉弱而放緩，但受惠本土疫情降溫與邊境有望鬆綁將可帶動內需消費意願提升，預期下半年經濟表現仍將溫和成長。

房市方面，彰銀分析，上半年房市明顯降溫，主要是本土疫情升溫使看屋人數減少，且俄烏戰爭造成全球通膨加溫，全球央行由寬鬆轉緊縮。預計下半年房市成交量將下滑，但因營建成本大漲、通膨預期，房價下跌空間有限。