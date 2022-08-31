台股破萬四可低接！永豐金黃蔭基曝8字訣

受到美國聯準會鷹派政策方向影響，台股連日震盪，投資人憂心：「2022年台股高點已過嗎？」永豐金首席經濟學家黃蔭基31日指出，今年第四季台股大盤指數將再測第二支腳恐下探至13,800點，但投資人14,000點就可以開始低接，因為國安基金會適時進場穩軍心，只是投資人要慎選個股。

黃蔭基表示，今年影響台股的二大因素，一是升息會持續升造成企業營運成本提高、二來不確定性提高，不知會再升息多少，所以台股今年18,619高點、低點13,928點，再上去15,300點後會再下去測第二支腳，第四季可能會到13,800點，但14,000點就可以開始低接。因為預期國安基金會在萬下以下進場穩軍心。

黃蔭基表示，股市跌成這樣，大盤下跌，但有些股還是抗跌，要避開成交張數低的個股，好股票還是可以介入，還有「非壽險為主體」的金融股也可以考慮。

黃蔭基妙喻，投資台股要像「村民求雨、男孩備傘」。有個村子久未下雨，大家一起去海邊求雨，但大家都不相信會下雨，只有一個男孩帶傘，投資人要當那個男孩，先備好傘等雨來。

黃蔭基直指：「2022年，接下來的路不容易」。因為聯準會主席鮑爾是非常的「鷹」，將會繼續升息，短期是依據資料，長期來看「持續升息」直到通膨降下來為止。美國聯準會持續升息至少13碼，9月、10、11月也續升息，對股市會有很大的衝擊，未來最高升至3.5％，如今也來到3.1％，對股市衝擊難免。

黃蔭基認為，台灣景氣2023年也會下滑，因為股債市不理想，會拖累景氣，通膨、升息會進一步會影響投資、消費與房貸。尤其是他觀察到美國成屋銷售如今只剩481萬棟，相距高點是720萬棟，剩七成不到，聯準會升息對房市傷害非常大，這是經濟衰退的重要表象。

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