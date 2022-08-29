分析｜台灣缺電嚴重 集團爭相發電

台灣缺電問題愈來愈嚴重，尤其是再生能源所產出的電力彌足珍貴，又符合政府對於永續環保的期待，因此再生能源發電已成為許多大型集團共同的「新投資運動」，例如先前包括中租集團、三地集團投入太陽能、漁電共生等再生能源發電，均有相當的代表性。現在友達集團在五年前轉投資的星耀能源，也向銀行團募資要發動新的太陽能電廠投資計畫，再生能源在各大集團間風起雲湧、擴大資本支出亦由此可見。

相較於其他的大型企業集團，面板產業與半導體產業一樣，雖然都是台灣具有高度國際競爭力的代表性產業，也同時都為高耗能產業，因此，與綠能相關的投資布局越多，在銀行業的授信評分上，更有加分作用，除了轉投資本身可為公司帶來更多的獲利，對於銀行在永續投融資的減碳排、零碳評比上，亦更加有利，可說一舉兩得。

除了友達轉投資太陽能發電生產綠電，台積電先前向沃旭承購其所生產的全部離岸風電再生能源所產出的電力，這種不論是綠能的產出或是使用，對於高耗能產業而言，都可獲得更多在永續環保上的加分效果。

就轉投資獲利的實質層面來看，銀行主管分析，現在缺電嚴重，因此再生能源所產出的電力「保證可賣出」，使得銀行在貸款上更有信心，也帶動更多大型集團相繼投入發電事業。

但銀行主管也表示，在太陽能產業的融資上：「並非所有的產業項目都是安全的」，像先前有些經營不善、倒閉的太陽能業者，有不少就是做設備提供，亦即產出設備供電力公司進行發電，這類設備商的融資就要特別小心、慎選標的。

相對於在產業領域裡屬於設備提供的業者，倘若公司在太陽能發電領域的分工上，為直接生產電力的業者，銀行對這類業者會更有信心借款。

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