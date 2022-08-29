升息效益 國泰金今年利息收入估增55億

國泰金控29日在線上法說會揭露，若以今年至今的升息情況，國泰世華銀行今年利息收入可望增加25億元左右，國泰人壽則因加碼海外較高利率債券，今年固定收益可增加30億元，若以明年完整一年來看，估計可增加60億元。



國泰金強調，為接軌保險負債會計（IFRS17）的需求，國壽將持續加碼前景穩定的現金股利股，即今年有逢低加碼，因此現金股利會比去年成長10％～15％，全年會有220億元至230億元的現金股利。



29日不少法人提問國泰世紀產險的防疫保單理賠，及國泰金因淨值下降與產險子公司問題，是否啟動增資。



國泰金財務長陳晏如表示，7月國泰金淨值回升866億元，帳面淨值達5,380億元，每股淨值回升到33元，7月雙重槓桿比回落到125％的合理水準，因資本市場仍會有波動及調整。



她指出，目前看待升息是「短空長多」，短期內國泰金並沒有增資計畫，但若未來六到九個月或一年，會考慮集團及子公司營運情況，及可能有併購機會，會考量股東及投資人權益，在最佳時機辦理增資。



因為金融資產評價下跌，國泰金淨值減少，金控資本適足率由去年底149％到今年6月降到133％，雙重槓桿比拉高到131％，銀行亦因同樣原因，資本適足率由去年底16.2％降到14.9％，第一類資本比率由14.1℅降為12.4％。



至於國泰金6月底增資國泰產100億元，國泰產資本適足率已從去年底284％拉高到450％，且6月國泰產收回負債下危險變動特別準備金10.4億元，有助拉高上半年稅前損益，並收回權益項下重大事故特別準備金18.4億元，有助RBC提升，目前看來並沒有二度增資需求。



國泰世紀產發言人許嘉元表示，到7月底防疫保單有效件數為70.5萬張，比4月時的130萬張明顯下降，由於加速理賠作業，到6月已賠付21億元，7月則已賠付61.7億元，另外在已發生未報或未賠的案件上，6月底已提列自留賠款準備金41.3億元，7月底已提存38.4億元。