最慘上半年 金控投資虧損8,278億創高

最慘半年，毫無賺頭。金管會29日公布，到6月底金控集團國內外投資曝險共新台幣34.91兆元，但已提列評價或損失近8,278億元，創史上新高數字，且光第二季增加損失8,733億元，亦是史上最慘的一季。

主要是今年因美國聯準會及全球央行對抗通膨，紛紛展開升息，造成債券殖利率大幅反彈，金控各子公司如壽險、銀行等投資的債券評價利益不僅大幅蒸發，且轉為評價損失，加上市場擔心經濟成長動能減緩，第二季股市亦有較大回檔，如美股第二季跌11％~22％，台股亦回檔16％多，金控子公司持有的股票部位價值亦大量減少。

今年6月底金控集團投資部位認列的評價及投資減損，達8,277.6億元，創史上新高，等於6月底時金控公司幾乎已無股債利得可實現，其中國外投資部位評價損失是新台幣6,617億元，單季增加近4,169億元，國內投資到6月底亦是評價損失1,660億元，是從3月底還有投資評價利益近2,904億元，急遽減少4,564億元，轉為評價損失，其中亦不排除有金控是實現台股獲利。

據金管會統計，到6月底金控國外曝險金額近新台幣23.96兆元，單季增加6,736億元，其中投資是增加8,121億元、國外放款增加1,360億元，國外存放及拆存當地銀行亦增加1,437億元，主要就是國外投資減損增加4,169億元，才讓曝險額僅增加6千多億元。

而今年第二季金控集團國外投資增加最多就是美國，主要是壽險業加碼美國高利率債券，因此單季投資曝險增加新台幣5,025億元，其次是對加拿大投資增近473億元，法國增加440億元、英國增近356億元，墨西哥增279億元、澳洲增加236億元、新加坡增近211億元。

金控集團明顯減少對大陸曝險，投資在第二季減少近877億元、放款減少222億元，金控對大陸整體曝險額到6月底降到2兆1,984億元，雖仍是第二大曝險地區，但曝險部位已連六季下降，共減少近4,335億元。

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