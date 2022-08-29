升息效益 國泰金利息收入今年多55億

美國聯準會及台灣央行可能將持續升息，金融業利息收入亦可望增加。國泰金控29日在線上法說會上揭露，若以今年到目前為止的升息情況，國泰世華銀行今年利息收入可望增加25億元左右，國泰人壽則因加碼海外較高利率債券，今年固定收益可增加30億元，若以明年完整一年，則可增加60億元。

同時，為了接軌保險負債會計（IFRS17）的需求，國壽將持續加碼前景穩定的現金股利股，今年即有逢低加碼，因此現金股利會比去年成長10％~15％，即全年會有220~230億元的現金股利。

法人最關心國泰世紀產險的防疫保單理賠，及國泰金因淨值下降與產險子公司問題，是否會啟動增資，及明年現金股利政策是否調整。

國泰世紀產發言人許嘉元表示，到7月底防疫保單有效件數為70.5萬張，比4月時的130萬張，明顯下降，由於加速理賠作業，到6月已賠付21億元，7月則已賠付61.7億元，另外在已發生未報或未賠的案件上，6月底已提列自留賠款準備金41.3億元，7月底已提存38.4億元。

許嘉元指出，若以6月全台確診人數377萬人來看，國泰產防疫保單直接賠款損失約80億元，自留損失約52億元；7月確診人數459萬人，確診率19.2％，預期直接賠款損失110億元，自留損失80億元，未來再保比率下降，自留損失會增加，但有效契約及賠款項目也可能變動，如年底有效契約會降到65.1萬件，明年3月底為55.7萬件，明年4月就會減少到20.2萬件。

國泰金在6月底已增資國泰產100億元，資本適足率已從去年底284％拉高到450％，且6月國泰產收回負債下危險變動特別準備金10.4億元，有助拉高上半年稅前損益，並收回權益項下重大事故特別準備金18.4億元，有助RBC提升，目前看來並沒有二度增資需求。

不過，因為金融資產評價下跌，國泰金淨值減少，金控資本適足率由去年底149％到今年6月降到133％，雙重槓桿比拉高到131％，銀行亦因同樣原因，資本適足率由去年底16.2％降到14.9％，第一類資本比率由14.1％降為12.4％。

國泰金財務長陳晏如表示，7月國泰金淨值回升866億元，帳面淨值達5380億元，每股淨值回升到33元，7月雙重槓桿比回落到125％的合理水準，因資本市場仍會有波動及調整，目前升息是短空長多，短期內國泰金並沒有增資計畫，但若未來六到九個月或一年，會考慮集團及子公司營運情況，及可能有併購機會，會考量股東及投資人權益，在最佳時機辦理增資。

延伸閱讀

股債市回檔 國壽H1實現利得不到去年1/4

Fed放鷹 國泰金對策受矚目

壽險資金恐大量撤出台股？尹崇堯這樣說