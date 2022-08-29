柬國青年薪情如何？銀行房貸業務有答案

在台灣，不少詐騙集團以作客服月薪10萬等話術來誆騙年輕人去柬埔寨「淘金」，但事實上並非如此，根據一銀、兆豐銀、合庫等在柬埔寨金邊地區設立分行已久，而且有龐大在地客戶群的銀行內部統計資料結果顯示，大部分的年輕人，薪資所得約在1個月300美元，即使有其他的收入加持，薪資所得收入一個月也在1,000美元以內，也就是等值3萬台幣居多，詐騙集團欺騙台灣年輕人去柬國打工的話術偏離事實的程由此可見。

以兆豐目前所承作柬國的房貸業務相關資料顯示，柬埔寨一般的房貸戶，年紀約在25至35歲之間，至於20至30歲客戶群，據他們了解，月薪大概在300美元，也就是等值1萬台幣左右，至於一般人所較為普遍購置的，則以連棟透天的排屋，也就是連同的透天厝為主。

合庫在柬國當地人的房貸業務上，同樣以承作連棟的排屋透天厝為主，當年申請貸款買屋的年齡層分布範圍較廣，介於30至50歲，亦即年輕或中年購屋者都有；此外，合庫也統計，在柬國房貸戶，若是20至30歲區間的購屋者，一般的月薪資所得約介於美金300至1,000元之間，而所購置的在金邊地區的房屋，總價則約在5萬至30萬美元之間的水準。

而根據一銀的統計，一銀在金邊地區承作的房貸業務，申貸者的年齡區間一般介於20至40歲間，其中對於20至30歲之間的房貸購屋者，一銀則分析，一般受薪階級以購置排屋，亦即上述的連棟透天厝為主，總價約在10萬美金上下，一般家庭的年收入所得約在1.8萬美元，等值約54萬台幣，此外，DSCR（本金利息保障倍數）約在150％，因而銀行在風險保障上相當安全。

另外還有一種中小企業主的房貸，這類房貸所購買的物件，則不是一般的排屋，而是較高檔的Villa為主，總價約落在20萬至40萬美元之間；一銀也進而分析，倘若以20萬美元為例，依客戶承貸年限及其家庭年收入概估約4萬美元來計算，DSCR約在200％。

從柬國首都金邊承作房貸業務的多家指標行庫所列示的房貸行情，當地年輕族群及家庭收入的所得行情可見一斑，金融圈人士表示，在柬國一般30歲以下年輕人，除非是同時兼差多個工作，否則的話，月薪也都在等值1萬5台幣以內，相形之下詐騙集團所說的行情根本是天方夜譚，年輕人最好先多了解當地一般工作者的平均收入水準。