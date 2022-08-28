「假投資」猖獗 國銀反詐出招

投資詐騙盛行，國銀也紛出招助攻民眾反詐騙。國銀表示，近期臨櫃最常見的詐騙手法以「假投資」居多，以永豐銀為例，今年前七月全台分行成功防堵疑似遭詐騙逾200件、累計總金額逾新台幣7,500萬元，其中「假投資」詐騙總金額就逾4,300萬元。中信銀、國泰世華銀今年上半年也各攔阻了672件、350件詐騙，各銀行表示，密切與警政單位合作，並運用AI升級反詐能力。



永豐銀行指出，目前已建置嚴密的防詐騙通報網絡，並強化第一線行員警覺詐騙、即時通報，力阻客戶受騙。今年前七月永豐銀行成功防堵的各類案件中，最常見且金額最高的詐騙類型為「假投資」；此外，透過分行跨行合作與即時通報，今年也成功攔阻四起詐騙集團成員提領贓款，協助警方聯防犯罪。



中信銀同樣發現，中信銀臨櫃最常見的詐騙手法有四種：「假投資」、「假交友（假投資）」、「假交友（愛情詐騙）」、「假檢警」等，其中仍以「假投資」居多，大多是透過LINE通訊軟體管道接觸與聯繫，並非一般正規金融機構或理財公司，且打著「低成本即可有高獲利」的不實口號吸引受騙民眾加入「團體操作投資」，且受騙客戶辦理提款（轉帳／匯款）交易時，會用「親友借貸／還款、購置房屋土地不動產、工程款、購買生財器具」等說法，來規避行員詢問資金用途。



中信銀2021年與警政署合作試辦「疑涉詐騙境外金融帳戶預警機制」，透過警政署網站下載國外疑似詐騙帳號，各分行臨櫃受理客戶辦理國外匯款時，透過疑似詐騙帳號大數據即時偵測，去年度共攔截84筆匯款帳號與疑似詐騙帳號案件。



國泰世華銀行也於全台分行及客服中心建構全台反詐騙服務網絡，並透過大數據分析包括各種科技軌跡、異常關係、異常金流等角度，能有效辨識疑似使用的人頭帳戶，進而主動管控。



國泰世華銀行統計，2020年度防堵疑似遭詐騙案近200筆，防堵疑似遭詐騙金額累計超過8,000萬元；2021年度防堵疑似遭詐騙案近500筆，防堵疑似遭詐騙金額累計超過2億元。2022年上半年亦成功防堵逾350筆，累計超過1.7億元。