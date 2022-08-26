前七月退票金額195億 創新低

中央銀行公布7月存款不足退票統計，當月退票金額28.32億元，雖然月增6.15億元至28.32億元，但仍維持在30億元之下，即長期以來相對低水準，也使得前七個月累計退票金額僅195億元、年減3.67億元，並創史新低紀錄。

根據央行統計，7月退票金額月增27.74％，且年增也有2.06億元或7.84％，已連續四個月均低於30億元，顯示個人及企業退票續穩不變，即疫情雖未明顯緩和，確診率居高，但由於並未升至三級警戒，企業受衝擊較去年低，累計前七個月退票金額也比去年減少1.85％，續創史上新低。

銀行資金調度主管認為，觀察年初以來本土疫情持續升溫，7月單日確診仍居高，但因這波疫情大多屬輕症，且政府對企業的紓困持續中，退票情況並未惡化，預料8月之後退票金額仍將持穩在低位。

央行統計顯示，7月票據交換張數為416.38萬張，較6月減少21％，票據交換金額為1兆1,289億元，較6月減少5.74％，主要是7月較6月減少一個月底峰日，使得票據交換張數及金額均減少。所謂峰日指交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱「月底峰日」，6月有一個月底峰日，7月沒有。

7月存款不足退票張數共3,305張，占票據交換張數比率為0.08％，存款不足退票金額28.32億元，占票據交換金額比率為0.25％，7月退票張數比率與金額比率分別較6月略增0.01個百分點及0.06個百分點，主要是大戶退票增加所致。當月退票金額達1億元以上的大戶共有3戶，全部都是公司戶，合計退票金額5.2億元。

統計並指出，7月公司戶退票張數占全體退票張數比重較6月增加1.67個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較6月增加12.16個百分點，個人戶呈反向同幅度變動。