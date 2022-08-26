開發金上半年獲利 居金控第四

開發金控上半年稅後純益136.2億元，金控同業中排名第四，每股盈餘達0.81元，不過，法人仍關心中壽淨值大縮水，以及開發金明年股利配發是否會受影響，開發金控總經理龐德明（Steve Bertamini）表示，今年金融市場波動大，現在討論股利配發為時太早，目前也暫無增資規劃。

開發金控26日舉行法人說明會，開發金控旗下子公司當中，以中壽獲利貢獻最高，今年上半年稅後純益135.3億元，每股2.75元，為史上第二高，也是對開發金貢獻最多的子公司。開發金表示，主要是中壽在今年已是開發金100％子公司，去年同期僅認列56％。

凱基銀行今年上半年稅後純益28.8億元，較去年同期22.7億元，成長27％，淨利息收益率也提升至1.43％；凱基證券今年上半年稅後純益為21.4億，則較去年同期71億元大幅衰退；中華開發資本因資本市場震盪造成未實現評價損失，今年上半年淨損為15.8億元，去年則有純益26.7億元。開發金表示，預期下半年可望重啟獲利動能。

即使中壽對開發金上半年貢獻良多，不過，法人更關心中壽淨值大幅下滑。根據統計，中壽淨值自去年的1,770億元，及至今年上半年僅為891億元。中壽總經理黃淑芬表示，今年上半年受到俄烏戰爭、疫情、高通膨以及經濟衰退疑慮，使資本市場波動與修正，資產評價上減少，造成中壽6月底淨值為891億元，上半年RBC資本適足率仍有330％。惟，中壽7月淨值已回升到1,000億元以上。

開發金表示，面對全球金融市場波動，中壽將會審慎管理投資組合，維持穩健的投資收益，且持續提升傳統型分期繳商品佔比，新契約價值利潤率達35.9％，今年上半年投資報酬率達4.79％，避險前的經常性收益率為3.47％，增加17個基本點。

凱基證券於股權與債券承銷業務維持領先地位。不過上半年淨利仍受到交易量下降以及利率變動的影響。對於未來展望，凱基證券表示，市場的調整估計會到明年上半年，所以對於股市交易量仍維持惼向保守的看法，交易方面也採取謹慎、保守操作。