台經院製造業景氣 兩年新低

台經院25日公布7月三大產業營業氣候測驗點，其中製造業連續七個月下滑至87.91點，創下2020年6月以來的兩年新低。服務業營業氣候測驗點為96.41點，月增2.55點，結束先前連續三個月下滑態勢，轉為上揚。營建業營業氣候測驗點則為96.74點，單月上升3.84點。

救經濟 就靠民間消費了

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，中美經濟同時走向衰退，通膨及原物料價格未解緩，加上近期國內工業電價調漲，使得企業營運「處處是挑戰」。

其中服務業、內需對於台灣經濟年增率的貢獻，台經院以民間消費為代表，今年1月間約2.24個百分點，7月民間消費的貢獻度為1.35個百分點，「接下來，一切就靠內需、民間消費了」。

孫明德分析，7月本土疫情趨緩，又適逢暑假旺季、國旅補助方案上路，逾7成零售業者與餐旅業者看好當月景氣表現。台股則因大盤回穩、內資活躍，證券業者亦看好景氣。此外，CDC放寬國境，來台旅客人數增加，也有助內需的熱絡。

台灣經濟研究院長張建一表示，製造業出口主要對象的大陸、美國同時出現經濟衰退疑慮，在過去是罕見現象，且對世界的影響極大，台灣製造業必然持續往下掉，下半年出口不會像上半年好，廠商庫存積壓問題，要到明年第二季才可能逐漸解除。

台經院分析，儘管東協、印度等海外市場經濟展望較為樂觀，但大陸經濟表現仍較為保守，全球面臨通膨以及經濟表現不如預期情況。

張建一提醒，不能輕忽通膨及原物料，來自國際油價居高，加上近期工業電價調漲，「黑天鵝一隻隻出來，已在市場上的灰犀牛更要特別注意」。