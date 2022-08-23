五大銀行7月房貸利率1.703％ 逾六年新高

五大利空齊襲房市下，中央銀行公布7月五大銀行新承作房貸金額558.93億元，月減48.05億元或7.92％，新增房貸利率則上揚0.089個百分點至1.703％的逾六年新高。央行官員強調，主要是反應升息的結果。



央行表示，7月五大銀行新增房貸利率上揚，主要反應6月央行升息半碼（0.25個百分點），尤其中華郵政調高利率，與中華郵政利率連結的相關房貸放款跟著上揚，但由於銀行房貸利率可能採月調整或季調整，方式不儘相同，6月僅略增0.013個百分點，7月採取月調整銀行也均反應，因此房貸利率上揚較明顯，「還有部分採季調，預料8月將續反應上揚」。



央行今年二次升息後，房貸利率回到六年前的水準。銀行房貸主管指出，近來美國聯準會（Fed）官員又釋放鷹派升息，全力對抗高通膨，市場預估9月將再升息3碼，央行第三季理事會不排除也跟進至少再升半碼，代表五大銀行最低房貸利率確定已成歷史。



五大銀行7月新增房貸金額大減，對照六都買賣移轉棟數合計月減13.27％，趨勢也相符，除台北市及桃園市月減個位數外，其他四都全部減兩位數，但六都合計移轉棟數卻是年增5.02％。央行官員說明，主要因去年5月國內疫情升三級，遞延反應在7月，造成基期較低的結果。



目前房市五大利空持續，包括疫情影響、政府健全房市管制、央行二度升息、國際景氣下行風險、建商推案保守及交屋延後等，都會衝擊房市。



8月進入農曆民俗月，央行官員強調，近年來民俗月的反應愈來愈淡，不敢斷言房貸是否續減，但政府各相關部會通力合作執行健全房市專案，相關管制仍持續中，後續也還是會觀察少數特定地區的變動，視實質需要動態調整。