金控聯姻條款 年底前上路

新光金控與華南金控聯姻條款，年底上路。金管會23日表示，將修正金控負責人兼職規定，增訂金控董監事、總經理及其關係人不得兼任其他金控董監、總經理的內容，目前僅新光金總經理吳欣儒，及其配偶許元禎是華南金董事，法規上路後，夫妻至少一人要立即調整職位。



據了解，市場對此多認為，許元禎轉任華南金子公司董事相對簡單，但因許家對此已有怨言，新光金內部傳出，不排除吳欣儒辭去金控總經理，新光金再選任新總經理，屆時，吳東進家族恐只剩兒子吳昕東在董事會及經營層中。新光金對此表示，人事問題仍有待吳欣儒夫妻最後商議結果。



銀行局副局長林志吉表示，先前已規定金控董監及其關係人，不得擔任其他金控董監，如先前台新金控董事長吳東亮的夫人彭雪芬，即辭去新光金董事職位，這次新增「總經理」及其關係人部分，法規將預告60天，年底前可望上路，屆時有一宗金控的高階人事必須調整。



目前有兩家金控有總經理及關係人兼任其他金控董總問題，一是富邦金控總經理韓蔚廷兼任日盛金控董事長，二就是吳欣儒與老公許元禎。林志吉表示，富邦金與日盛金是因為合併關係，人員暫時兼任，是金管會核准的人事，因此排除適用新規定；也就是需要調整的只有新光金與華南金，夫妻必須擇一辭任現有職務。



因為金控子公司不在限制範圍，因此許元禎可以轉任華南金子公司董事或子公司高階經營人，即符合法規，但仍要等法規生效，才知新光金及華南金的最終決定。



至於政府100％持有的台灣金控，則不在新法限制範圍內，可因投資關係出任其他金控董監。



另一修正重點是，增加金控專業董事的任用彈性，引進多元經歷背景的銀行、保險或證券專業人才擔任董事，增訂金控若有銀行、保險及證券子公司者，其董事至少各有一人要符合銀行、保險及證券專業。林志吉表示，目前並沒有需要調整的金控公司。